В Панаме после землетрясения обрушились башня кафедрального собора и здания

Часть гостиницы, церковная башня и фрагмент здания губернаторской администрации обрушились в панамском городе Пенономе после мощного землетрясения. О разрушениях сообщает местный телеканал TVN.

Собор Святого Иоанна Крестителя получил повреждения при землетрясении в Панаме. Видео © X / AlvaroAlvaradoC

Серьёзные повреждения получил трёхэтажный отель Dos Continentes. По данным агентства EFE, задняя часть здания рухнула на припаркованные автомобили. На место прибыли спасатели, которые приступили к осмотру конструкций.

Также не выдержала подземных толчков одна из башен кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя. В здании губернаторского управления провинции Кокле полностью обрушилась боковая часть, а на другой появились трещины.

Землетрясение произошло 9 октября в 12:56 по местному времени (20:56 мск). Геологическая служба США оценила его магнитуду в 7,7. Очаг находился на глубине около 12,6 километра неподалёку от населённого пункта Питалоса-Арриба.

После мощных толчков в разных районах Панамы началась эвакуация. Национальная система гражданской защиты Sinaproc организовала проверку повреждённых сооружений и сбор сообщений о последствиях стихии.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Сведения о людях, которые могли оказаться под завалами, также не подтвердились. После основного землетрясения сейсмологи зарегистрировали десятки повторных толчков.

Ранее Life.ru писал, что пассажирский Boeing 737 авиакомпании Copa Airlines, следовавший из Боготы в Панаму, подал сигнал общей аварийной ситуации и был перенаправлен в колумбийскую Картахену. Речь идёт о рейсе CM416. Самолёт передавал код ответчика 7700, который используют при общей аварийной ситуации. На момент фиксации лайнер находился на высоте 9000 футов. Причина объявления тревоги пока неизвестна.