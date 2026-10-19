В Госдуме раскрыли, от каких услуг в квитанции ЖКХ можно отказаться

Россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, отказавшись от некоторых дополнительных платежей в квитанциях. Речь идёт о радиоточке, телевизионной антенне, домашнем телефоне и ряде сервисов, которые не относятся к обязательным. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья (в случае, если оно включено отдельной строкой и вы не подписывали договор), услуги консьержа, шлагбаума или домофона (но только в случае, если общего собрания собственников не было)», — пояснил парламентарий.

Для отключения радиоточки депутат посоветовал подать соответствующее заявление через МФЦ или портал «Госуслуги», если такая возможность предусмотрена для конкретной услуги. По его словам, начисления прекращаются с первого числа следующего месяца.

Если в платёжке присутствует плата за телевизионную антенну, необходимо выяснить, какая организация её обслуживает, и обратиться к поставщику с заявлением об отключении. Аналогичный порядок действует при отказе от домашнего телефона.

Сложнее обстоит дело с услугами консьержа, охраны, шлагбаума и домофона. Их оплата может быть обязательной для собственников, если соответствующее решение было законно принято общим собранием жильцов. Поэтому сначала следует запросить в управляющей компании протокол собрания и проверить, утверждались ли услуга и её стоимость.

Если выяснится, что решение собственников отсутствует и других законных оснований для начислений нет, Колунов рекомендует направить в управляющую компанию письменную претензию с требованием исключить спорную строку из платёжного документа.

При этом отказаться от обязательных платежей таким способом невозможно. К ним относятся отопление, водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, вывоз бытовых отходов, а также содержание и ремонт жилого помещения. Самостоятельное исключение таких сумм из оплаты может привести к образованию задолженности.

Ранее депутат Дмитрий Свищев напомнил, что субсидию на коммуналку могут получить не только пенсионеры и многодетные, но и все, у кого расходы на ЖКУ превышают допустимую долю дохода. Федеральный стандарт — 22%, а регионы могут устанавливать ниже, например в Москве — 10%. По его словам, многие годами платят больше, чем могут себе позволить, и не знают, что часть денег можно вернуть.