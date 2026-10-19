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Регион
Опубликовано 19 октября, 10:48

В Госдуме раскрыли, от каких услуг в квитанции ЖКХ можно отказаться

Депутат Колунов: От радиоточки и антенны в квитанции ЖКУ можно отказаться

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россияне могут сократить расходы на жилищно-коммунальные услуги, отказавшись от некоторых дополнительных платежей в квитанциях. Речь идёт о радиоточке, телевизионной антенне, домашнем телефоне и ряде сервисов, которые не относятся к обязательным. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Сергей Колунов.

«В перечень входят: радиоточка (проводное радио), домовая телевизионная антенна, домашний телефон, добровольное страхование жилья (в случае, если оно включено отдельной строкой и вы не подписывали договор), услуги консьержа, шлагбаума или домофона (но только в случае, если общего собрания собственников не было)», — пояснил парламентарий.

Для отключения радиоточки депутат посоветовал подать соответствующее заявление через МФЦ или портал «Госуслуги», если такая возможность предусмотрена для конкретной услуги. По его словам, начисления прекращаются с первого числа следующего месяца.

Если в платёжке присутствует плата за телевизионную антенну, необходимо выяснить, какая организация её обслуживает, и обратиться к поставщику с заявлением об отключении. Аналогичный порядок действует при отказе от домашнего телефона.

Сложнее обстоит дело с услугами консьержа, охраны, шлагбаума и домофона. Их оплата может быть обязательной для собственников, если соответствующее решение было законно принято общим собранием жильцов. Поэтому сначала следует запросить в управляющей компании протокол собрания и проверить, утверждались ли услуга и её стоимость.

Если выяснится, что решение собственников отсутствует и других законных оснований для начислений нет, Колунов рекомендует направить в управляющую компанию письменную претензию с требованием исключить спорную строку из платёжного документа.

При этом отказаться от обязательных платежей таким способом невозможно. К ним относятся отопление, водоснабжение, водоотведение, электричество, газ, вывоз бытовых отходов, а также содержание и ремонт жилого помещения. Самостоятельное исключение таких сумм из оплаты может привести к образованию задолженности.

Юрист назвал услуги ЖКХ, за которые можно законно не платить
Юрист назвал услуги ЖКХ, за которые можно законно не платить

Ранее депутат Дмитрий Свищев напомнил, что субсидию на коммуналку могут получить не только пенсионеры и многодетные, но и все, у кого расходы на ЖКУ превышают допустимую долю дохода. Федеральный стандарт — 22%, а регионы могут устанавливать ниже, например в Москве — 10%. По его словам, многие годами платят больше, чем могут себе позволить, и не знают, что часть денег можно вернуть.

Больше новостей о ЖКХ и правах собственников — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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