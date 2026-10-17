В Госдуме объяснили, кто может получить субсидию на оплату ЖКХ

Россияне, у которых коммунальные платежи съедают слишком большую часть семейного бюджета, могут получить государственную субсидию. Причём помощь доступна не только пенсионерам и многодетным семьям, но и другим гражданам, соответствующим установленным условиям. Об этом рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

Главный критерий — соотношение расходов на жилищно-коммунальные услуги и совокупного дохода семьи. Федеральный стандарт составляет 22%, однако регионы вправе устанавливать более низкую планку. Например, в Москве она равна 10%.

«Ко мне на приёмы приходят люди, которые годами платят за коммуналку больше, чем могут себе позволить. Пенсионеры, многодетные, семьи с одним кормильцем, и никто не говорит им, что часть этих денег можно вернуть», — рассказал депутат РИА «Новости».

Претендовать на помощь могут собственники квартир, наниматели социального жилья, участники жилищных кооперативов и арендаторы частного жилого фонда. При этом учитываются гражданство или предусмотренные законом основания для получения поддержки, регистрация по месту жительства и отсутствие непогашенной задолженности по ЖКУ, подтверждённой вступившим в силу судебным решением за последние три года.

Свищев подчеркнул, что обычная просрочка платежей сама по себе не лишает человека права на субсидию. Для отказа по причине долга необходимо соответствующее судебное решение.

В качестве примера парламентарий привёл московскую семью с доходом 60 тысяч рублей и коммунальными платежами в 15 тысяч. При столичном пороге в 10% предельная доля расходов составляет 6 тысяч рублей. Однако фактический размер субсидии определяется с учётом региональных стандартов стоимости ЖКУ, состава семьи и других условий.

Подать заявление можно через «Госуслуги», а москвичам также доступен портал mos.ru. По словам депутата, обращение рассматривается в течение десяти рабочих дней. Субсидию назначают на шесть месяцев, после чего право на неё необходимо подтвердить повторно.