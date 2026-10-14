«Почему в одном 11%, а в другом 22%?»: Володин устроил разнос из-за грабительских квитанций за коммуналку

Госдума инициировала масштабную ревизию коммунальных платежей по всей стране. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил профильному комитету по региональной политике выяснить, почему в отдельных субъектах установленные правительством ограничения были проигнорированы.

Кабинет министров четко зафиксировал предельный порог подорожания услуг — не более 11,8% за год. Любые решения местных властей выйти за эти рамки требуют жесткого экономического обоснования, а Федеральная антимонопольная служба уже получила рычаги для принудительного урезания завышенных сумм.

Вячеслав Володин возмутился огромным разрывом между показателями на местах.

«Сейчас у нас будет региональная неделя, обязательно надо посмотреть в разрезе каждого региона. Почему в одном регионе они уложились в эти 11% и не повысили. А почему в другом регионе — это 22%», — заявил он и поручил разобраться в ситуации главе думского подразделения Ирине Гусевой.

Положительным примером спикер назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань и Тюмень. В этих городах инфраструктура тепло- и водоснабжения сохранена за муниципальными организациями, тогда как другие территории массово передали сети частным инвесторам.

Именно коммерческий сектор стал ключевым фактором накрутки стоимости обслуживания. По словам политика, концессионеры держатся за заложенную норму прибыли любой ценой.

Выходом из кризиса может стать полное выдавливание частников из жизнеобеспечивающей отрасли.

«Может быть, пришла пора отказаться от этих концессий в пользу государственных предприятий, государственного контроля за этими предприятиями», — резюмировал председатель Госдумы. Сбор данных и проверка законности начислений стартуют в ближайшие дни.

Ранее Life.ru рассказывал, куда обращаться, если дома холодно, а отопление не работает. В первую очередь жильцам советовали связываться с управляющей организацией. При этом после официального старта сезона нужно учитывать, что систему запускают постепенно и батареи во всех домах не нагреваются одновременно.