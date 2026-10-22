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Регион
Опубликовано 22 октября, 05:29

Россиянам дважды повысят страховые пенсии в 2027 году

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Страховые пенсии в России в 2027 году вырастут в два этапа. Первое повышение на 6,8% запланировали на 1 февраля, второе на 3,3% — на 1 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Страховая пенсия в 2027 году будет проиндексирована два раза. Мы вернёмся к двухэтапной индексации пенсии в 2027 году. Первая индексация будет на 6,8%, а вторая индексация — на 3,3% с 1 апреля», — рассказал Чирков.

По словам главы Соцфонда, в следующем году Россия вернётся к двухэтапному механизму повышения страховых пенсий. Выплаты сначала увеличат в феврале, а затем повторно пересчитают в апреле.

Индексация затронет 37,5 миллиона россиян. При этом второе повышение будут рассчитывать уже с учётом февральской прибавки. Конкретная сумма прибавки будет зависеть от размера страховой пенсии каждого получателя. Социальный фонд проведёт перерасчёт в установленные сроки.

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Ранее сообщалось, что с ноября 2026 года повышенные пенсии получат три категории российских граждан. Изменения коснутся пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также отдельных бывших работников гражданской авиации и угольной промышленности.

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Антон Голыбин
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