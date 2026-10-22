Россиянам дважды повысят страховые пенсии в 2027 году

Страховые пенсии в России в 2027 году вырастут в два этапа. Первое повышение на 6,8% запланировали на 1 февраля, второе на 3,3% — на 1 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

«Страховая пенсия в 2027 году будет проиндексирована два раза. Мы вернёмся к двухэтапной индексации пенсии в 2027 году. Первая индексация будет на 6,8%, а вторая индексация — на 3,3% с 1 апреля», — рассказал Чирков.

По словам главы Соцфонда, в следующем году Россия вернётся к двухэтапному механизму повышения страховых пенсий. Выплаты сначала увеличат в феврале, а затем повторно пересчитают в апреле.

Индексация затронет 37,5 миллиона россиян. При этом второе повышение будут рассчитывать уже с учётом февральской прибавки. Конкретная сумма прибавки будет зависеть от размера страховой пенсии каждого получателя. Социальный фонд проведёт перерасчёт в установленные сроки.