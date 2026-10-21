В России с ноября повысят пенсии трём категориям граждан

В ноябре 2026 года три категории российских пенсионеров получат повышенные выплаты. Прибавка затронет граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет, а также отдельных бывших работников авиации и угольной промышленности. Об этом ТАСС рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Эксперт пояснил, что пенсионерам, отметившим 80-летие в октябре, со следующего месяца удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Кроме того, при расчёте учтут надбавку за уход, которая действует с 2025 года.

«Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра октября составляла в октябре 2026 года 35,5 тыс. рублей. В ноябре в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличений у данного пенсионера возрастет до 46 498,55 руб.» — привёл пример Балынин.

В приведённом случае ежемесячная выплата увеличится на 10 998,55 рубля, или на 30,98%. При этом конкретная прибавка зависит от установленных надбавок и размера пенсии.

С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 9584,69 рубля. Размер надбавки за уход достигает 1413,86 рубля. Таким образом, в рассматриваемом случае увеличение складывается из дополнительной фиксированной выплаты и указанной надбавки. Социальный фонд проведёт перерасчёт автоматически, поэтому обращаться с заявлением пенсионерам не потребуется.

Изменения также затронут получателей специальных доплат из числа бывших членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Размер выплат скорректируют с 1 ноября для тех, кто до 30 сентября представил ранее неучтённые сведения, влияющие на расчёт доплаты.

Балынин также напомнил об августовском перерасчёте пенсий для граждан, которые официально работали в 2025 году. Размер увеличения зависел от количества заработанных пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка составила 470,28 рубля против 437,07 рубля годом ранее.

Эксперт подчеркнул, что августовский перерасчёт носит постоянный характер. Дополнительные суммы продолжают поступать пенсионерам и в последующие месяцы, включая ноябрь.