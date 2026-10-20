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Регион
Опубликовано 20 октября, 06:02

В СФР рассказали, каким будет рост пенсий неработающих россиян в 2027 году

СФР: Средняя пенсия неработающих россиян вырастет на 2,4 тысячи рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средняя страховая пенсия по старости для неработающих россиян в 2027 году впервые превысит 30 тысяч рублей и достигнет 30241 рубля. По сравнению с 2026 годом ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 2466 рублей. Такие цифры назвал председатель Социального фонда России Сергей Чирков в беседе с РИА «Новости».

«Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей — до 30 241 рубля. Это средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров», — пояснил он.

Рост выплат обеспечит двухэтапная индексация, которую планируют провести в следующем году. Первое повышение намечено на 1 февраля — на 6,8%, второе состоится 1 апреля и составит ещё 3,3%.

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Ранее Life.ru писал, что средняя страховая пенсия по старости в России к концу 2027 года может приблизиться к 29,9 тысячи рублей. Общую прибавку после двух индексаций профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил почти в 2600 рублей.

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Виталий Приходько
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