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Опубликовано 17 октября, 18:36

Две индексации за год: Как подрастут пенсии в 2027 году

Эксперт Сафонов подсчитал, как могут вырасти пенсии в 2027 году

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

Дождливая погода в Москве. Обложка © Life.ru

Средняя страховая пенсия по старости в России к концу 2027 года может приблизиться к 29,9 тысячи рублей. Общую прибавку после двух индексаций профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил почти в 2600 рублей, сообщил ТАСС.

Первое повышение запланировано на 1 февраля — на 6,8%. Вторая индексация предусмотрена с 1 апреля — на 3,3%. Такие параметры заложены в проект бюджета Социального фонда на 2027 год. По словам Сафонова, окончательный февральский коэффициент могут уточнить после публикации Росстатом данных об инфляции за 2026 год. Двухэтапное повышение затронет как работающих, так и неработающих получателей страховых пенсий.

Эксперт пояснил, что средняя прибавка не означает одинакового увеличения выплат для всех. Индивидуальная сумма зависит от размера назначенной пенсии, который определяется в том числе стажем и накопленными пенсионными коэффициентами.

Соцфонд отдельно представил ориентир для неработающих пенсионеров: их средняя ежемесячная страховая выплата по старости в 2027 году должна достичь 30,2 тысячи рублей. Этот показатель относится к отдельной категории получателей.

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Ранее Life.ru рассказывал о переходе к двум индексациям страховых пенсий в год. Первое повышение будет связано с инфляцией, второе — с ростом доходов Соцфонда.

Больше новостей о пенсиях, пособиях и личном бюджете — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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