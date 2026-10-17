Две индексации за год: Как подрастут пенсии в 2027 году

Средняя страховая пенсия по старости в России к концу 2027 года может приблизиться к 29,9 тысячи рублей. Общую прибавку после двух индексаций профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов оценил почти в 2600 рублей, сообщил ТАСС.

Первое повышение запланировано на 1 февраля — на 6,8%. Вторая индексация предусмотрена с 1 апреля — на 3,3%. Такие параметры заложены в проект бюджета Социального фонда на 2027 год. По словам Сафонова, окончательный февральский коэффициент могут уточнить после публикации Росстатом данных об инфляции за 2026 год. Двухэтапное повышение затронет как работающих, так и неработающих получателей страховых пенсий.

Эксперт пояснил, что средняя прибавка не означает одинакового увеличения выплат для всех. Индивидуальная сумма зависит от размера назначенной пенсии, который определяется в том числе стажем и накопленными пенсионными коэффициентами.

Соцфонд отдельно представил ориентир для неработающих пенсионеров: их средняя ежемесячная страховая выплата по старости в 2027 году должна достичь 30,2 тысячи рублей. Этот показатель относится к отдельной категории получателей.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе к двум индексациям страховых пенсий в год. Первое повышение будет связано с инфляцией, второе — с ростом доходов Соцфонда.