Пенсии обгонят рост цен: Россиянам раскрыли план повышения выплат в 2027 году

Страховые пенсии россиян в 2027 году увеличатся темпами, опережающими рост потребительских цен. Повышение выплат предусмотрено в два этапа. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Страховые пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции», — подчеркнул руководитель ведомства.

Согласно представленным планам, первое повышение состоится 1 февраля и составит 6,8%. Вторую прибавку пенсионеры получат с 1 апреля — выплаты дополнительно увеличат на 3,3% с учётом роста доходов Соцфонда. Такой механизм позволит не только компенсировать подорожание товаров и услуг, но и обеспечить увеличение пенсионных доходов.

По оценке Чиркова, средняя страховая пенсия по старости для неработающих граждан после индексаций достигнет 30,2 тысячи рублей. Ежемесячные выплаты этой категории получателей вырастут более чем на две тысячи рублей.