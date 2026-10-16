Как 13-я выплата: Пенсии 37,5 млн россиян вырастут в 2027 году

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих россиян в 2027 году увеличится до 30,2 тысячи рублей. Ежемесячная прибавка составит около 2,4 тысячи рублей, а повышение страховых пенсий затронет 37,5 миллиона человек. Такие данные приводятся на сайте Социального фонда России.

«У неработающих пенсионеров средняя ежемесячная выплата по старости увеличится на 2,4 тыс. рублей и достигнет 30,2 тыс. рублей. Повышение затронет 37,5 млн человек. В годовом выражении прибавка будет сопоставима с дополнительной «тринадцатой пенсией» на уровне 28,8 тыс. рублей», — говорится в сообщении фонда.

В следующем году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды. Первое повышение намечено на 1 февраля — на 6,8%, второе состоится 1 апреля и составит ещё 3,3%. Такой порядок предусмотрен проектом бюджета Социального фонда на 2027 год.

Всего, по расчётам ведомства, в 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона россиян. При этом на государственное пенсионное обеспечение предусмотрено 879,7 миллиарда рублей. В число получателей социальных пенсий войдут 3,7 миллиона человек, включая детей с инвалидностью и инвалидов с детства.