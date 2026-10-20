Пенсии вырастут дважды: Как изменится жизнь обычного пенсионера в 2027 году, объяснили в СПР

Индексация пенсий в 2027 году позволит пожилым россиянам сохранить привычный уровень жизни, а дополнительное апрельское повышение принесёт пусть небольшое, но реальное улучшение. Об этом Life.ru рассказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

По его словам, первая индексация фактически компенсирует рост цен. Пенсионеры смогут сохранить прежний уровень потребления, однако заметного увеличения покупательной способности ждать не стоит. Другое дело — апрельская прибавка, которая должна немного повысить доходы сверх компенсации инфляции.

В 2027 году страховые пенсии планируют проиндексировать дважды: с 1 февраля — предварительно на 6,8%, а с 1 апреля — дополнительно на 3,3%. Как ранее сообщал Life.ru, средняя страховая пенсия по старости у неработающих россиян за год вырастет на 2466 рублей и достигнет 30 241 рубля. Конкретная прибавка будет зависеть от размера назначенной выплаты.

Рязанский привёл и более наглядный пример. Если пенсионер получает 28 тысяч рублей, то повышение примерно на 10% даст ему около трёх тысяч рублей дополнительно. Для пожилых людей такая сумма уже может быть ощутимой.

Для пенсионеров 10% повышения пенсии, включая индексацию, — это хороший показатель. Это ощутимо, тем более для пенсионеров. Валерий Рязанский Председатель Союза Пенсионеров России

Иная ситуация с получателями социальных пенсий. Их выплаты также проиндексируют в апреле, однако, по оценке Рязанского, повышение будет направлено прежде всего на компенсацию инфляции. Поэтому рассчитывать на дополнительное улучшение материального положения этой категории пенсионеров не приходится.