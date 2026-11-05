Многодетные родители смогут платить меньше налогов на жильё и землю, даже если их старшие дети уже достигли совершеннолетия. Главное условие — наличие троих и более детей, включая студентов до 23 лет, которые учатся очно. О порядке получения льгот Life.ru рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Теперь больше многодетных родителей смогут применять имущественные налоговые вычеты. При определении права учитываются несовершеннолетние дети и дети до достижения 23 лет, которые учатся в образовательной организации по очной форме Алексей Говырин депутат

Для владельцев квартир предусмотрено дополнительное уменьшение налоговой базы на кадастровую стоимость пяти квадратных метров за каждого учитываемого ребёнка, а для собственников домов — семи квадратных метров. При троих детях вычет составит 15 и 21 квадратный метр соответственно.

Эти показатели суммируются с общими федеральными вычетами: 20 квадратных метров для квартиры и 50 — для жилого дома. Например, если многодетный родитель владеет квартирой площадью 80 квадратных метров и имеет троих детей, налоговая база будет рассчитываться исходя из 45 квадратных метров.

Отдельная льгота предусмотрена для земельных участков. Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость шести соток. Если семья владеет участком площадью десять соток, налог начислят только за четыре. При площади участка не более шести соток налоговая база обнулится.

«Сведения о многодетной семье могут поступить для расчёта автоматически. Для подтверждения очного обучения совершеннолетнего ребенка стоит подготовить справку из образовательной организации. Вычеты за налоговый период 2026 года будут отражены в налоговом уведомлении, которое собственник получит в 2027 году», — добавил Говырин.

Ранее Life.ru сообщал о дополнительных льготах для многодетных семей Подмосковья. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что родители могут получить земельный участок или денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, для таких семей предусмотрена компенсация половины расходов на коммунальные услуги, освобождение от транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил и другие меры поддержки.