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Регион
Опубликовано 11 октября, 12:53

Земля, отдых, коммуналка: Какие льготы положены многодетным семьям в России

В Мособлдуме напомнили о выплатах и льготах для многодетных семей Подмосковья

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Многодетные семьи Подмосковья могут получить земельный участок или 400 тысяч рублей вместо него, компенсацию коммунальных расходов и помощь с оплатой детского отдыха, рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

При рождении третьего или последующего ребёнка молодым родителям до 35 лет включительно при соблюдении условий программы положена единовременная выплата 300 тысяч рублей. Для многодетных также предусмотрены компенсация 50% расходов на коммунальные услуги и дополнительная льгота по социальной газификации.

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Среди транспортных мер — бесплатный проезд на автобусах и электричках, освобождение от налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил и бесплатная парковка. На школьников предусмотрена выплата для покупки формы, а первоклассникам из семей с невысокими доходами предоставляют набор учебных принадлежностей.

Семьи с четырьмя и более детьми могут компенсировать половину стоимости обучения ребёнка в колледже. Кроме того, раз в год на каждого ребёнка можно получить частичную или полную компенсацию путёвки в лагерь или санаторий. Её размер зависит от доходов семьи, пояснил парламентарий в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

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Ранее в Госдуме напомнили о бесплатном горячем питании для учеников 1–4-х классов государственных и муниципальных школ. Регионы могут распространять эту поддержку и на старшеклассников из льготных категорий.

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Борис Эльфанд
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