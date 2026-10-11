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Опубликовано 11 октября, 11:39

В Госдуме анонсировали важные изменения для получателей пенсий и социальных выплат

Депутат Панеш: В ноябре россияне старше 80 лет получат прибавку к пенсии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянам, которым в октябре исполнится 80 лет, в ноябре увеличат пенсионные выплаты, рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш. По его словам, фиксированная часть страховой пенсии вырастет вдвое — до 19 169,38 рубля. Вместе с надбавкой на уход в 1413,86 рубля общая прибавка в стандартном случае составит почти 11 тысяч рублей. Перерасчёт проведут автоматически.

Аналогичное повышение предусмотрено и при впервые установленной I группе инвалидности. При этом достижение 80 лет не даёт повторной прибавки тем, кому фиксированную выплату уже удвоили из-за инвалидности. Всеобщей индексации социальных выплат не предусмотрено.

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Пособия в 2027 году: индексация единого пособия, выплат при рождении и по уходу за ребёнком

Что касается детских пособий, опубликованный график СФР отличается от сообщения о досрочном перечислении из-за праздников. Единое пособие и ряд других выплат за октябрь фонд планирует зачислить на банковские счета 3 ноября, а за ноябрь — 3 декабря.

«Ноябрь 2026 года принесёт несколько важных изменений для пенсионеров и получателей социальных выплат», — заключил собеседник RT.

В Госдуме напомнили о повышении пенсий для ряда россиян до конца года
В Госдуме напомнили о повышении пенсий для ряда россиян до конца года

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил о планах повысить единое пособие на 6,8% с января 2027 года. Материнский капитал и ряд других социальных выплат предполагается проиндексировать с февраля по фактической инфляции.

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Борис Эльфанд
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