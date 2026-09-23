В Госдуме напомнили о повышении пенсий для ряда россиян до конца года

В октябре и ноябре несколько категорий россиян получат прибавку к пенсионным выплатам, рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, с 1 октября проиндексируют пенсии бывших военнослужащих и приравненных к ним сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы.

Кроме того, в ноябре пересмотрят специальные доплаты бывшим членам лётных экипажей и работникам угольной промышленности. Гражданам, достигшим в сентябре 80 лет, удвоят фиксированную часть страховой пенсии — до 19 169,38 рубля, — а также назначат надбавку на уход в 1413,86 рубля.

За нетрудоспособных иждивенцев предусмотрены доплаты: 3194,90 рубля за одного, 6389,80 — за двоих, 9584,69 — за троих и более. При наличии необходимых сведений в СФР их назначают автоматически. Если данных нет, потребуются заявление и документы.

«Все ключевые повышения до конца года пройдут автоматически», — подчеркнул парламентарий в интервью RT.

Ранее в Соцфонде рассказали, что для ежегодной индексации страховой пенсии увольняться не нужно. Работающим получателям её повышают одновременно с неработающими.