В Госдуме раскрыли, кто получит прибавку к пенсии с 1 октября

С 1 октября 2026 года ожидается повышение пенсий бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств на 4%. Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT уточнил, что индексация затронет выплаты за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца для сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, противопожарной службы и других структур. Окончательный коэффициент будет закреплен постановлением правительства в рамках параметров федерального бюджета.

Парламентарий подчеркнул, что подавать заявление для получения повышенной выплаты не потребуется. После утверждения правительственного решения пенсионные подразделения ведомств произведут перерасчёт автоматически. При этом размер индивидуальной прибавки будет зависеть от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности выслуги лет и установленных надбавок к денежному довольствию.

Кроме того, октябрьская выплата может вырасти у получателей страховых пенсий, если основание для перерасчета возникло в сентябре. Гражданам, достигшим 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается автоматически. Аналогичный механизм действует при установлении I группы инвалидности, однако одно и то же основание учитывается только один раз. Доплата за нетрудоспособного иждивенца, в отличие от возрастных надбавок, оформляется исключительно по заявлению с предоставлением подтверждающих документов.

А ранее россиянам объяснили, кто имеет право выйти на пенсию раньше срока. В Госдуме отметили, что в 2026 году мужчины, отработавшие не менее 42 лет, и женщины со стажем от 37 лет могут выйти на пенсию на два года раньше.