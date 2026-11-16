Россиянам, которые регулярно получают деньги на банковские карты от других физических лиц, готовят новые правила налогового контроля. Однако Минфин решил скорректировать сроки передачи информации о таких операциях в ФНС, чтобы налоговикам не пришлось анализировать поступления задним числом за весь 2026 год. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Изначально поправки предполагали, что Банк России начнёт передавать налоговой сведения о гражданах с признаками систематического получения доходов от других людей с 1 января 2026 года. При этом под действие механизма должны были попасть операции, совершённые ещё с начала 2026-го. Таким образом, нововведение фактически распространялось бы на прошлые периоды.

На это обратил внимание председатель профильного комитета Госдумы Андрей Макаров. В ответ Сазанов согласился, что дату необходимо изменить и учитывать только операции, совершённые начиная с 1 января 2027 года.

«Конечно, сейчас эту норму надо распространять с 1 января 2027 года», — заявил замминистра.

Поправки Минфина предусматривают внесение изменений в статью 85 Налогового кодекса. Согласно инициативе, Центробанк должен будет передавать в Федеральную налоговую службу информацию о физических лицах, чьи банковские операции имеют признаки регулярного получения доходов от других граждан.

Конкретные критерии подозрительных операций, а также порядок, формат и периодичность обмена информацией определят в отдельном соглашении между ЦБ и ФНС. Получив соответствующие сведения, налоговая сможет обращаться в банки за выписками по счетам заинтересовавших её граждан.

Сейчас возможности инспекторов в отношении банковских счетов обычных физических лиц ограничены. Запрашивать выписки они вправе при взыскании задолженности, проведении налоговой проверки или истребовании документов, причём в последнем случае требуется согласование с руководством вышестоящего налогового органа.

При этом речь не идёт о введении налога на все переводы между гражданами. Новая система направлена на выявление поступлений, которые могут фактически представлять собой оплату товаров, услуг или другие незадекларированные доходы. Само по себе получение денег от родственников, друзей или возврат долга не означает возникновения обязанности платить НДФЛ.

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта, входящего в бюджетный пакет. Окончательные сроки и порядок применения новых правил будут зависеть от принятия законодательных изменений.

Даже при расширении обмена сведениями между ведомствами сам факт перевода не означает, что с него нужно платить НДФЛ. Чем перевод денег отличается от налогооблагаемого дохода, разъясняется в материале Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о проверках ФНС в отношении россиян, получающих доходы от недвижимости в Белоруссии. Налоговики начали сверять сведения о продаже и сдаче квартир за рубежом с данными российских деклараций, используя в том числе международный обмен информацией. Юристы напомнили, что российские налоговые резиденты должны декларировать доходы от зарубежной недвижимости, если по закону они подлежат налогообложению.