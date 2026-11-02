Федеральная налоговая служба начала проверять сделки россиян с недвижимостью в Беларуси. Инспекторов интересует, задекларировали ли владельцы квартир доходы от их продажи и сдачи в аренду. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на налоговых юристов.













По словам налогового юриста Романа Пургина, ФНС получает сведения об операциях с недвижимостью благодаря взаимодействию с белорусскими коллегами. Как утверждает Baza, налоговики сверяют данные о доходах за 2025 год с российскими декларациями. При этом обмен налоговой информацией между странами действует уже несколько лет.

Само приобретение квартиры не означает, что покупатель должен заплатить НДФЛ. Однако российские налоговые резиденты обязаны отчитываться о доходах от зарубежной недвижимости, если они подлежат налогообложению. Уплата налога в Беларуси не всегда полностью освобождает от обязательств перед российской ФНС. При соблюдении условий соглашения об избежании двойного налогообложения уплаченную за границей сумму можно зачесть, а разницу при необходимости доплатить.

При продаже недвижимости действует важное исключение. Если квартира находилась в собственности дольше минимального срока владения — обычно пяти лет, а в отдельных случаях трёх, — доход от сделки может освобождаться от НДФЛ. Доходы от аренды при этом требуют отдельного декларирования.

Нарушителям грозят штрафы. За несвоевременную подачу обязательной декларации предусмотрено взыскание в размере 5% неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не более 30%. За неправомерную неуплату или занижение налога штраф может составить 20%, а при доказанном умысле — 40%.

«Здесь действуют те же механизмы налогового контроля, что и при сделках с недвижимостью внутри России», — пояснил Baza юрист Александр Вешкурцев.

Интерес россиян к белорусскому жилью действительно заметен. Ранее Life.ru сообщал, что только за март 2026 года граждане РФ стали участниками 126 сделок с квартирами в Минске. Среди причин покупки жилья называют относительно доступные цены, желание сохранить сбережения и возможность переезда. Однако официальная статистика пока не подтверждает информацию Baza о двукратном увеличении числа таких сделок за год.

Ранее Life.ru рассказывал о планах упростить россиянам получение разрешений на проживание в Беларуси. В июле президент республики Александр Лукашенко одобрил проект изменений в соглашение о равных правах граждан двух стран на свободу передвижения и выбор места жительства. Документ предусматривает упрощение отдельных процедур оформления разрешений на временное и постоянное проживание.