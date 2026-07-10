Россиянам могут упростить получение вида на жительство в Белоруссии

Россияне могут получить разрешение на временное и постоянное проживание в Белоруссии быстрее и проще. Глава республики Александр Лукашенко 9 июля подписал Указ № 228, который одобряет проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между странами об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Документ, принятие которого стало основой для переговоров, предусматривает упрощённый порядок получения разрешений на временное и постоянное проживание для граждан одной страны на территории другой. Срок рассмотрения документов на постоянное проживание сокращён с трёх до двух месяцев.

Кроме того, расширяется перечень документов, по которым белорусы могут въезжать, выезжать, транзитно проезжать, передвигаться и пребывать в России. Теперь к ним относятся биометрические паспорта, дипломатические и служебные биометрические паспорта, а также идентификационные карты.

На проведение переговоров по проекту Протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси.

Между тем россияне продолжают активно скупать столичную недвижимость Белоруссии. Только в марте 2026 года граждане России стали участниками 126 сделок купли-продажи квартир в Минске, что составляет примерно каждую десятую продажу на рынке города. Эксперты отмечают, что повышенный спрос создаёт дополнительное давление на цены и стимулирует рынок жилья в столице.