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Регион
Опубликовано 27 октября, 12:08

Квартиры, дачи и машины: Россиянам напомнили о налогах, которые пора заплатить

Юрист Фаст назвала три налога, которые нужно уплатить к 1 декабря

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Россиянам необходимо до конца осени проверить налоговые начисления за 2025 год. Крайний срок уплаты имущественных налогов — 1 декабря 2026 года включительно. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат, председатель нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

Прежде всего рассчитаться с государством предстоит владельцам недвижимости. Налог на имущество начисляют собственникам квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест. Владельцам дачных, садовых и других земельных участков также необходимо уплатить земельный налог, если у них нет соответствующих льгот.

Ещё один обязательный платёж касается транспорта. Его начисляют собственникам зарегистрированных автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств.

При этом Фаст советует не торопиться с оплатой, пока не проверены все сведения в уведомлении. Особое внимание стоит обратить на кадастровую стоимость недвижимости, площадь объектов и наличие положенных льгот. Если данные указаны неверно, необходимо обратиться в налоговую службу за перерасчётом.

Уведомления направляются гражданам не позднее чем за 30 дней до срока оплаты. Найти документ можно в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах». С августа 2026 года уведомления автоматически поступают пользователям портала с подтверждённой учётной записью, если они не отказались от такого способа получения документов. Тем, кто не пользуется электронными сервисами, их направляют заказным письмом.

Если до 1 ноября уведомление так и не появилось, хотя налог должен быть начислен, ФНС рекомендует обратиться в инспекцию или МФЦ. Отсутствие бумажной квитанции не освобождает от обязанности заплатить налог. За просрочку начнут начисляться пени. При этом для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области действует специальная отсрочка.

Юрист раскрыл, кто из россиян освобождён от транспортного налога
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К слову, для некоторых россиян предусмотрены послабления. Ранее Life.ru рассказывал, какие налоги должны платить пенсионеры и на какие льготы они могут рассчитывать. В частности, пожилые собственники освобождаются от налога на один объект недвижимости каждого вида: например, одну квартиру, один дом и один гараж. При этом льгота не распространяется на налог с процентных доходов по банковским вкладам.

Больше новостей о налогах, льготах, выплатах и способах сохранить семейный бюджет — в разделе «Личные финансы» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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