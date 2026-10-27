Квартиры, дачи и машины: Россиянам напомнили о налогах, которые пора заплатить

Россиянам необходимо до конца осени проверить налоговые начисления за 2025 год. Крайний срок уплаты имущественных налогов — 1 декабря 2026 года включительно. Об этом РИА «Новости» рассказала адвокат, председатель нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Фаст.

Прежде всего рассчитаться с государством предстоит владельцам недвижимости. Налог на имущество начисляют собственникам квартир, домов, комнат, гаражей и машино-мест. Владельцам дачных, садовых и других земельных участков также необходимо уплатить земельный налог, если у них нет соответствующих льгот.

Ещё один обязательный платёж касается транспорта. Его начисляют собственникам зарегистрированных автомобилей, мотоциклов, катеров и других транспортных средств.

При этом Фаст советует не торопиться с оплатой, пока не проверены все сведения в уведомлении. Особое внимание стоит обратить на кадастровую стоимость недвижимости, площадь объектов и наличие положенных льгот. Если данные указаны неверно, необходимо обратиться в налоговую службу за перерасчётом.

Уведомления направляются гражданам не позднее чем за 30 дней до срока оплаты. Найти документ можно в личном кабинете налогоплательщика или на «Госуслугах». С августа 2026 года уведомления автоматически поступают пользователям портала с подтверждённой учётной записью, если они не отказались от такого способа получения документов. Тем, кто не пользуется электронными сервисами, их направляют заказным письмом.

Если до 1 ноября уведомление так и не появилось, хотя налог должен быть начислен, ФНС рекомендует обратиться в инспекцию или МФЦ. Отсутствие бумажной квитанции не освобождает от обязанности заплатить налог. За просрочку начнут начисляться пени. При этом для налогоплательщиков на отдельных территориях Курской области действует специальная отсрочка.

К слову, для некоторых россиян предусмотрены послабления. Ранее Life.ru рассказывал, какие налоги должны платить пенсионеры и на какие льготы они могут рассчитывать. В частности, пожилые собственники освобождаются от налога на один объект недвижимости каждого вида: например, одну квартиру, один дом и один гараж. При этом льгота не распространяется на налог с процентных доходов по банковским вкладам.