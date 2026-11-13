Банк России могут обязать сообщать налоговой о россиянах, которые регулярно получают денежные переводы от других граждан. Минфин предложил новый механизм контроля за такими поступлениями, который позволит ФНС запрашивать у банков выписки по счетам без проведения налоговой проверки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок.

Согласно инициативе, Центробанк будет анализировать операции физических лиц и передавать налоговикам сведения о тех, чьи счета имеют признаки систематического получения доходов от других людей. Какие именно переводы вызовут вопросы, определят сами ЦБ и ФНС. Они также согласуют формат, порядок и периодичность обмена информацией.

Сейчас налоговая может запрашивать банковские выписки обычных граждан лишь при определённых обстоятельствах, в том числе в рамках налоговых проверок или взыскания задолженности. Для получения сведений в ходе проверки требуется согласование с руководством вышестоящего налогового органа либо ФНС. Новые поправки добавят ещё одно основание для запроса — получение сигнала от Центробанка.

Изменения предлагается внести в статью 85 Налогового кодекса ко второму чтению законопроекта № 617-9, входящего в бюджетный пакет. Если инициативу одобрят, новые правила заработают с 1 января 2027 года, причём распространяться они будут на информацию об операциях, совершённых начиная с 1 января 2026-го. Рассмотреть поправки в профильном комитете Госдумы планируется в воскресенье, 15 ноября.

Обсуждаемые поправки касаются порядка выявления доходов, а не введения отдельного налога на все переводы. В каких ситуациях поступления на карту подлежат налогообложению, Life.ru объяснял в справочном разборе.

Ранее Life.ru рассказывал о планах властей усилить налоговый контроль за переводами между физическими лицами с 2027 года. В апреле обсуждалось выявление незадекларированных поступлений, превышающих 2,4 миллиона рублей в год. Предполагалось учитывать регулярность переводов, количество отправителей и другие признаки возможной предпринимательской деятельности без регистрации. Однако в нынешних поправках конкретный денежный порог не прописан.