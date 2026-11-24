Госдума разрешила налоговой получать сведения о регулярных переводах россиянам
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Госдума приняла закон, обязывающий Банк России передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, чьи операции по счетам имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.
Речь идёт не обо всех переводах между людьми, а об операциях, которые могут свидетельствовать о регулярном получении дохода. Конкретные признаки такой деятельности, а также порядок и периодичность передачи информации определят в соглашении между ЦБ и ФНС.
Получив сведения от Центробанка, налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам соответствующих граждан. Сейчас для этого нужны предусмотренные законом основания — например, налоговая проверка или решение о взыскании задолженности.
Новые правила будут распространяться на операции, совершённые с 1 января 2027 года. Само по себе получение переводов от родственников или знакомых не означает, что гражданин автоматически попадёт под налоговый контроль.
Ранее Life.ru сообщал, что российские банки за третий квартал 2026 года предотвратили хищение около 2,2 триллиона рублей. По данным Центробанка, с июля по сентябрь кредитные организации пресекли 15,7 миллиона попыток мошенничества.