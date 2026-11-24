Госдума приняла закон, обязывающий Банк России передавать Федеральной налоговой службе сведения о гражданах, чьи операции по счетам имеют признаки систематического получения доходов от других физических лиц. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Речь идёт не обо всех переводах между людьми, а об операциях, которые могут свидетельствовать о регулярном получении дохода. Конкретные признаки такой деятельности, а также порядок и периодичность передачи информации определят в соглашении между ЦБ и ФНС.

Получив сведения от Центробанка, налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам соответствующих граждан. Сейчас для этого нужны предусмотренные законом основания — например, налоговая проверка или решение о взыскании задолженности.

Новые правила будут распространяться на операции, совершённые с 1 января 2027 года. Само по себе получение переводов от родственников или знакомых не означает, что гражданин автоматически попадёт под налоговый контроль.