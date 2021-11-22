Моряк-подводник Кудрин считает, что версию Попова о гибели "Курска" должна проверить военная прокуратура

Экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил в интервью, что атомная подлодка "Курск" затонула в результате столкновения с субмариной НАТО. Моряк-подводник Игорь Кудрин в беседе с Лайфом рассказал, что этой версией должна заинтересоваться Главная военная прокуратура.

"Если сейчас появились такие доказательства, но адмирал Попов говорит, что не может их обнародовать, то этим должна заинтересоваться Главная военная прокуратура", — отметил Кудрин.

Однако сам моряк-подводник считает такую версию фантастической. По его словам, спасателям дали чёткое задание найти следы иностранной подлодки, но, как их ни искали, ничего не обнаружили.

"Была чёткая задача — найти следы пребывания иностранной лодки. Они носом землю рыли, но, к сожалению, никаких реальных следов наличия иностранной подводной лодки не нашли. В возбуждённом уголовном деле тоже никаких доказательств столкновения или несанкционированного применения оружия иностранной подводной лодкой нет. Моё личное мнение и многих других подводников, причастных к этой трагедии, — я не уверен, что было столкновение, а уж несанкционированное применение оружия иностранной лодкой и вовсе мне кажется фантастичным", — уточнил Кудрин.

Эксперт полагает, что такое заявление генерал Попов сделал в том числе исходя из текущей политической ситуации. Напомним, что в Минобороны РФ сообщили о повышении военной активности НАТО в Чёрном море.

"Некоторые эксперты, и в первую очередь генерал-полковник Ивашов, говорят о том, что это заявление прозвучало очень своевременно в тот период, когда отношения между Россией и США с НАТО резко обострились. И, как сказал генерал Ивашов, "настало время вспомнить старые долги". Поскольку заявления адмирала Попова звучали на фоне откровенной активности стран НАТО у границы РФ, в том числе и морской, то настало время напомнить американцам о долгах", — подытожил специалист.

Ранее журналист Аркадий Мамонтов согласился с версией адмирала Попова о причинах крушения "Курска". Автор документального фильма о трагедии отметил, что в речи военнослужащего сразу после крушения можно было заметить намёк на то, что субмарина "погибла в бою".