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Голикова: Уровень занятости в России превысил допандемийные значения

В секретарите вице-премьера отметили, что в целом по стране ситуация на рынке труда стабильная.

22 ноября, 17:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Уровень занятости населения в России превысил допандемийные цифры. Об этом сообщили в секретарите вице-премьера страны Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

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Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодёжи

"В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения", — приводит ТАСС текст сообщения.

При этом в некоторых российских регионах уровень занятости ещё только приближается к этим значениям. В частности, в Амурской области целевой показатель достигнут на 98,5%. Основной проблемой в этом регионе стало несоответствие компетенций соискателей и пожеланий работодателей. Также в Вологодской области целевой показатель по восстановлению численности занятого населения в 541 тысячу человек достигнут на 98,7%. Безработица за год там снизилась на 17%.

В России утвердили новый порядок регистрации безработных

В России утвердили новый порядок регистрации безработных

Кроме того, в Ставропольском крае необходимо трудоустроить ещё 11,6 тысячи жителей. В настоящее время уровень достижения целевого показателя по занятости там составляет 99,1%.

Ранее Лайф сообщал, что в России осталось менее 810 тысяч официально зарегистрированных безработных. Для сравнения: осенью прошлого года, по данным Минтруда, через центры занятости искало работу около 3,6 млн россиян.

А ещё мы писали о самых необычных вакансиях в России. К примеру, в Москве ищут человека на должность йога-сомелье, в Тамбове — главного рыбовода, а охотнику за привидениями в Новосибирске обещают зарплату от 40 до 150 тысяч рублей в месяц.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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