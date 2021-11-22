Голикова: Уровень занятости в России превысил допандемийные значения
В секретарите вице-премьера отметили, что в целом по стране ситуация на рынке труда стабильная.
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Уровень занятости населения в России превысил допандемийные цифры. Об этом сообщили в секретарите вице-премьера страны Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.
"В целом по Российской Федерации ситуация на рынке труда стабильная, уровень занятости превысил допандемические значения", — приводит ТАСС текст сообщения.
При этом в некоторых российских регионах уровень занятости ещё только приближается к этим значениям. В частности, в Амурской области целевой показатель достигнут на 98,5%. Основной проблемой в этом регионе стало несоответствие компетенций соискателей и пожеланий работодателей. Также в Вологодской области целевой показатель по восстановлению численности занятого населения в 541 тысячу человек достигнут на 98,7%. Безработица за год там снизилась на 17%.
Кроме того, в Ставропольском крае необходимо трудоустроить ещё 11,6 тысячи жителей. В настоящее время уровень достижения целевого показателя по занятости там составляет 99,1%.
Ранее Лайф сообщал, что в России осталось менее 810 тысяч официально зарегистрированных безработных. Для сравнения: осенью прошлого года, по данным Минтруда, через центры занятости искало работу около 3,6 млн россиян.
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