И.о. главы ФМБА Санникова приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку

Исполняющего обязанности гендиректора Федерального медико-биологического агентства России Алексея Санникова приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. Такое решение принял Савёловский суд Москвы.

"Суд с учётом позиции государственного обвинителя Савёловской межрайонной прокуратуры приговорил Санникова к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 25 млн рублей", — сообщили в столичной прокуратуре.

Кроме того, Санников десять лет не сможет занимать административные должности в государственных органах. Чиновника взяли под стражу в зале суда, а в дальнейшем его отправят в колонию строгого режима.

Следствием было установлено, что Алексей Санников в 2019 году получил от руководителя московской коммерческой организации взятку в размере пяти миллионов рублей за беспрепятственную приёмку и оплату работ, выполненных по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Нижегородской области.