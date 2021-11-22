И.о. главы ФМБА Санникова приговорили к 9 годам тюрьмы за взятку
По данным следствия, в 2019 году он получил пять миллионов рублей за содействие в беспрепятственной приёмке детской поликлиники.
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Исполняющего обязанности гендиректора Федерального медико-биологического агентства России Алексея Санникова приговорили к девяти годам колонии и штрафу в размере 25 млн рублей. Такое решение принял Савёловский суд Москвы.
"Суд с учётом позиции государственного обвинителя Савёловской межрайонной прокуратуры приговорил Санникова к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 25 млн рублей", — сообщили в столичной прокуратуре.
Кроме того, Санников десять лет не сможет занимать административные должности в государственных органах. Чиновника взяли под стражу в зале суда, а в дальнейшем его отправят в колонию строгого режима.
Следствием было установлено, что Алексей Санников в 2019 году получил от руководителя московской коммерческой организации взятку в размере пяти миллионов рублей за беспрепятственную приёмку и оплату работ, выполненных по договору о проектировании и строительстве детской поликлиники в Нижегородской области.
А ранее Лайф рассказывал, что министра культуры Крыма Новосельскую арестовали по делу о взятке в 25 млн рублей. Подозреваемая была этапирована в Москву, ей может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
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