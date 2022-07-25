Сослуживец убитых наёмников США рассказал о причинах больших потерь ВСУ

Бывший американский военнослужащий, который отправился добровольцем-наёмником на Украину вместе с двумя согражданами, рассказал, как в Донбассе идут бои. По его словам, пришлось столкнуться с превосходящей мощью российского огня. Двое его спутников были убиты.



"Деревня, в которой мы были, по существу, окружена россиянами с трёх сторон. Артиллерия там работала, считайте, круглосуточно. Причём они по нам стреляли, а мы их даже не видели", — рассказал американец в интервью ABC News.

Он признался, что вести бой практически не было возможности. Приходилось уходить с позиций, ведь россиян и увидеть не факт, что удалось бы. К тому моменту, когда они бы пришли, "скорее всего, будешь уже мёртвый".