Российские ВКС уничтожили более 70% дивизиона украинской мотопехотной бригады

Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали свыше 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%", — сообщил он.