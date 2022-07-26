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Опубликовано 26 июля 2022, 09:53

Российские ВКС уничтожили более 70% дивизиона украинской мотопехотной бригады

ВКС РФ ликвидировали свыше 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаеве

Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали свыше 70% дивизиона 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе города Николаев. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70%", — сообщил он.

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Ранее Лайф писал, что российская авиация ликвидировала в ДНР более 70 украинских бойцов. В результате удара также был уничтожен склад боеприпасов противника.

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ТАСС / Максим Шипенков

Никита Осипов
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