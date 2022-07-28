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28 июля, 07:40

Начальник столичной пожарной части разбился насмерть на мотоцикле

В Москве начальник пожарной части Илья Мартыненко разбился насмерть на мотоцикле

<p>Илья Мартыненко. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/42000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Илья Мартыненко. Обложка © SHOT

В Москве начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом. Сотрудника МЧС срочно госпитализировали, однако спасти не смогли. Он скончался сразу после прибытия в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.

Место ДТП. Фото © SHOT

Место ДТП. Фото © SHOT

Авария произошла в Новоспасском переулке, когда микроавтобус поворачивал налево. В результате столкновения 44-летний спасатель получил перелом основания черепа. Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции.

Мотоциклист влетел в авто звезды "Аквамена" Джейсона Момоа

Мотоциклист влетел в авто звезды "Аквамена" Джейсона Момоа

Ранее крупная серьёзная авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Сообщалось, что в результате столкновения два человека погибли и восемь получили ранения. Однако позже стало известно, что число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 11.

Александра Васильева

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