Начальник столичной пожарной части разбился насмерть на мотоцикле

В Москве начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом. Сотрудника МЧС срочно госпитализировали, однако спасти не смогли. Он скончался сразу после прибытия в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.