Начальник столичной пожарной части разбился насмерть на мотоцикле
В Москве начальник пожарной части Илья Мартыненко разбился насмерть на мотоцикле
Илья Мартыненко. Обложка © SHOT
В Москве начальник 62-й пожарной части Илья Мартыненко на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом. Сотрудника МЧС срочно госпитализировали, однако спасти не смогли. Он скончался сразу после прибытия в больницу, сообщает телеграм-канал SHOT.
Место ДТП. Фото © SHOT
Авария произошла в Новоспасском переулке, когда микроавтобус поворачивал налево. В результате столкновения 44-летний спасатель получил перелом основания черепа. Сейчас на месте смертельного ДТП работают сотрудники полиции.
Ранее крупная серьёзная авария произошла на 189-м километре автодороги Красноярск — Енисейск. Сообщалось, что в результате столкновения два человека погибли и восемь получили ранения. Однако позже стало известно, что число пострадавших в ДТП с автобусом под Красноярском увеличилось до 11.