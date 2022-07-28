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28 июля, 08:29

К "послужному списку" экс-мэра Истры Вихарева добавилась ещё одна уголовка

Стал известен ещё один преступный эпизод беглого экс-мэра Истры Вихарева

<p>Задержанный экс-мэр Истры Андрей Вихарев. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/39625" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанный экс-мэр Истры Андрей Вихарев. Фото © Telegram / SHOT

Стали известны новые подробности в скандальном деле беглого экс-мэра Истры Андрея Вихарева, который в мае был задержан на Украине. Как узнал телеграм-канал SHOT, список "заслуг" чиновника пополнился ещё одним уголовным делом.

По данным правоохранителей, будучи в 2018 году и.о. главы подмосковного Лосино-Петровского, Вихарев создал ОПГ. Под чутким руководством опытного управленца группировка вытянула из бюджетов городского округа и Московской области почти 60 млн рублей. Вихарев собственноручно подписывал фиктивные акты о якобы выполненных работах по муниципальным контрактам.

Экс-мэр Истры, который сейчас находится в ногинском СИЗО, во всём признался. Кроме прочего теперь ему грозит наказание и по статье "Превышение должностных полномочий".

Задержанного на Украине экс-мэра Истры Вихарева заставили "признаться" в шпионаже на РФ

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Напомним, в сентябре 2019 года Вихарев покинул кресло мэра по собственному желанию. Он утверждал, что всему виной состояние здоровья, но у следователей были другие подозрения. По данным правоохранителей, политик отмывал денежные средства не один, его сообщником был бизнесмен Алексей Деньгин. Но, в отличие от напарника, предприниматель признал вину и активно сотрудничал со следствием. А 5 мая 2022 года стало известно, что на Украине задержали самого Вихарева. Он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в хищении 80 миллионов рублей.

Оксана Попова

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