К "послужному списку" экс-мэра Истры Вихарева добавилась ещё одна уголовка
Стал известен ещё один преступный эпизод беглого экс-мэра Истры Вихарева
Задержанный экс-мэр Истры Андрей Вихарев. Фото © Telegram / SHOT
Стали известны новые подробности в скандальном деле беглого экс-мэра Истры Андрея Вихарева, который в мае был задержан на Украине. Как узнал телеграм-канал SHOT, список "заслуг" чиновника пополнился ещё одним уголовным делом.
По данным правоохранителей, будучи в 2018 году и.о. главы подмосковного Лосино-Петровского, Вихарев создал ОПГ. Под чутким руководством опытного управленца группировка вытянула из бюджетов городского округа и Московской области почти 60 млн рублей. Вихарев собственноручно подписывал фиктивные акты о якобы выполненных работах по муниципальным контрактам.
Экс-мэр Истры, который сейчас находится в ногинском СИЗО, во всём признался. Кроме прочего теперь ему грозит наказание и по статье "Превышение должностных полномочий".
Напомним, в сентябре 2019 года Вихарев покинул кресло мэра по собственному желанию. Он утверждал, что всему виной состояние здоровья, но у следователей были другие подозрения. По данным правоохранителей, политик отмывал денежные средства не один, его сообщником был бизнесмен Алексей Деньгин. Но, в отличие от напарника, предприниматель признал вину и активно сотрудничал со следствием. А 5 мая 2022 года стало известно, что на Украине задержали самого Вихарева. Он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в хищении 80 миллионов рублей.