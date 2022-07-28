К "послужному списку" экс-мэра Истры Вихарева добавилась ещё одна уголовка

Напомним, в сентябре 2019 года Вихарев покинул кресло мэра по собственному желанию. Он утверждал, что всему виной состояние здоровья, но у следователей были другие подозрения. По данным правоохранителей, политик отмывал денежные средства не один, его сообщником был бизнесмен Алексей Деньгин. Но, в отличие от напарника, предприниматель признал вину и активно сотрудничал со следствием. А 5 мая 2022 года стало известно, что на Украине задержали самого Вихарева. Он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в хищении 80 миллионов рублей.