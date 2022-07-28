Учёные выяснили безопасную высоту ныряния, утопив в воде несколько манекенов

Учёные-физики из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк в США выяснили наиболее безопасную высоту для ныряния, проверив её теоретически и на практике. Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

В рамках исследования они сбрасывали в воду 3D-печатные манекены с установленными на них датчиками силы в трёх разных позах: головой вперёд, ногами вперёд и руками вперёд. По результатам учёные определили суммарный импульс, который человек приобретает при соприкосновении с водой после прыжка, а также действующую нагрузку на организм.

Таким образом, безопасная высота для ныряния головой составляет 8 метров, руками вперёд — 12 метров, а ногами вперёд — 15 метров. У профессиональных спортсменов максимальный показатель составляет 26 метров.