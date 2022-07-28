Учёные выяснили безопасную высоту ныряния, утопив в воде несколько манекенов
Science Advances: Американские физики назвали 8-метровую высоту безопасной для прыжка в воду
Учёные-физики из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк в США выяснили наиболее безопасную высоту для ныряния, проверив её теоретически и на практике. Об этом сообщает научный журнал Science Advances.
В рамках исследования они сбрасывали в воду 3D-печатные манекены с установленными на них датчиками силы в трёх разных позах: головой вперёд, ногами вперёд и руками вперёд. По результатам учёные определили суммарный импульс, который человек приобретает при соприкосновении с водой после прыжка, а также действующую нагрузку на организм.
Таким образом, безопасная высота для ныряния головой составляет 8 метров, руками вперёд — 12 метров, а ногами вперёд — 15 метров. У профессиональных спортсменов максимальный показатель составляет 26 метров.
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