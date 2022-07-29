Эксперт: Штрафы IT-гигантам в России гораздо ниже, чем на Западе
Эксперт Едидин объяснил мировой практикой назначенные в РФ штрафы для IT-компаний
Очередные судебные взыскания с таких цифровых корпораций, как Snapchat, WhatsApp и Tinder, за отказ локализовать данные пользователей из РФ не являются неожиданностью, а вписываются в общемировую практику. Об этом сказал Лайфу заместитель гендиректора по правовым вопросам АНО "ИРИ" Борис Едидин.
"Компании неоднократно получали предупреждения, после этого следовали относительно небольшие штрафы, дальнейшее игнорирование закона привело к более крупным взысканиям. Нарушаешь — плати: общемировая практика", — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что в России ответственность за подобные нарушения гораздо мягче, чем на Западе. Так, в сентябре прошлого года в Ирландии WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро за недостаточное информирование пользователей о сборе и использовании их личной информации, отметил Едидин.
Напомним, компания Match Group LLC, владеющая сервисом для знакомств Tinder, за отказ локализовать данные российских пользователей была оштрафована на два миллиона рублей. За аналогичное нарушение суд взыскал миллион рублей с видеосервиса Zoom, а с американской корпорации Apple — два миллиона. По той же причине мессенджер WhatsApp должен будет выплатить 18 миллионов рублей.
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