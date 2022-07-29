Эксперт: Штрафы IT-гигантам в России гораздо ниже, чем на Западе

Очередные судебные взыскания с таких цифровых корпораций, как Snapchat, WhatsApp и Tinder, за отказ локализовать данные пользователей из РФ не являются неожиданностью, а вписываются в общемировую практику. Об этом сказал Лайфу заместитель гендиректора по правовым вопросам АНО "ИРИ" Борис Едидин.

"Компании неоднократно получали предупреждения, после этого следовали относительно небольшие штрафы, дальнейшее игнорирование закона привело к более крупным взысканиям. Нарушаешь — плати: общемировая практика", — пояснил он.