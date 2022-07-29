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Опубликовано 29 июля 2022, 08:25
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ВС РФ лишили боеспособности целую механизированную бригаду ВСУ под Киевом

Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях

Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате удара 30-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины, которая должна была отправиться из села Лютеж в Киевской области в Донбасс, полностью утратила боеспособность. Понесла серьёзные потери и 57-я мотопехотная бригада ВСУ, которая располагалась на полигоне Гончаровском.

При ударе ВСУ ракетами HIMARS по изолятору погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев
При ударе ВСУ ракетами HIMARS по изолятору погибло 40 и ранено 75 пленных украинцев

А накануне в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ было ликвидировано более 130 украинских военнослужащих под Херсоном. Кроме того, российские бойцы атаковали пункт временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ

Александра Васильева
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