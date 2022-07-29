ВС РФ лишили боеспособности целую механизированную бригаду ВСУ под Киевом
Российские военные нанесли удар по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях
Российские военные в ходе спецоперации на Украине нанесли удар по резервам ВСУ в Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в результате удара 30-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины, которая должна была отправиться из села Лютеж в Киевской области в Донбасс, полностью утратила боеспособность. Понесла серьёзные потери и 57-я мотопехотная бригада ВСУ, которая располагалась на полигоне Гончаровском.
А накануне в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ было ликвидировано более 130 украинских военнослужащих под Херсоном. Кроме того, российские бойцы атаковали пункт временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в районе населённого пункта Артёмовск в ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Министерства обороны РФ