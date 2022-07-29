Губернатор Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела брянского села

"После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки", — написал он в телеграм-канале и попросил местных жителей соблюдать спокойствие.

Напомним, населённый пункт Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны Украины был обстрелян сегодня утром. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших нет. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов и рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.



