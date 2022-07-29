Губернатор Богомаз сообщил об ответном ударе по ВСУ после обстрела брянского села
Кадры с места взрывов. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
После обстрела Вооружёнными силами Украины села Сачковичи Климовского района Брянской области российские военные нанесли ответный удар. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"После сегодняшнего обстрела Климовского района военные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли ответный удар по ВСУ в рамках выполнения боевых задач. В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки", — написал он в телеграм-канале и попросил местных жителей соблюдать спокойствие.
Напомним, населённый пункт Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны Украины был обстрелян сегодня утром. Как рассказал губернатор Александр Богомаз, в результате атаки пострадавших нет. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места обстрелов и рассказали, что, по всей вероятности, было как минимум четыре взрыва.