СК: Проводка могла стать причиной пожара в московском хостеле, где сгорело восемь человек

Пожар в московском хостеле, в результате которого погибло восемь человек, мог произойти из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки", — сказала она.