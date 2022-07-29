НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 июля, 09:11

СК: Проводка могла стать причиной пожара в московском хостеле, где сгорело восемь человек

<p>Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Обложка © <a href="https://t.me/skmoscowgsu/739" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК РФ по Москве</a></p>

Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве

Пожар в московском хостеле, в результате которого погибло восемь человек, мог произойти из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки", — сказала она.

В настоящее время на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, также допрашивают руководителей хостела. Для того чтобы установить точную причину возгорания, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Опубликованы фото изнутри хостела, где сгорело восемь человек

Как писал Лайф, первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров