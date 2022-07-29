СК: Проводка могла стать причиной пожара в московском хостеле, где сгорело восемь человек
Последствия пожара в хостеле на юге Москвы. Обложка © ГСУ СК РФ по Москве
Пожар в московском хостеле, в результате которого погибло восемь человек, мог произойти из-за неисправности электропроводки. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следствие рассматривает различные версии, одной из основных является неисправность электропроводки", — сказала она.
В настоящее время на месте пожара продолжают работать следователи и криминалисты, также допрашивают руководителей хостела. Для того чтобы установить точную причину возгорания, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.
Как писал Лайф, первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Возник пожар на первом этаже 14-этажного здания. Внутри были койки, шкафы с одеждой постояльцев. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
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