На Камчатке школьников и студентов эвакуировали из-за сообщений о бомбе

В Петропавловске-Камчатском спасатели эвакуировали учащихся школ, а также Кооперативного техникума. Причиной стало поступившее сообщение о заложенной взрывчатке.

Как передаёт "Камчатка-информ", сотрудники образовательных учреждений действовали по инструкции. Учебный процесс будет восстановлен, когда проверка завершится. По данным издания, в Камчатском крае работает 121 школа, а в Петропавловске-Камчатском — 35 муниципальных школ.