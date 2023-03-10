На Камчатке школьников и студентов эвакуировали из-за сообщений о бомбе
В Петропавловске-Камчатском спасатели эвакуировали учащихся школ, а также Кооперативного техникума. Причиной стало поступившее сообщение о заложенной взрывчатке.
Как передаёт "Камчатка-информ", сотрудники образовательных учреждений действовали по инструкции. Учебный процесс будет восстановлен, когда проверка завершится. По данным издания, в Камчатском крае работает 121 школа, а в Петропавловске-Камчатском — 35 муниципальных школ.
Ранее Лайф сообщал об эвакуации общежития МГТУ имени Баумана в столице после сообщения о минировании. Студентов на некоторое время отправили в учебный корпус университета.
ГУ МЧС по Камчатскому краю