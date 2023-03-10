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10 марта, 02:15

На Камчатке школьников и студентов эвакуировали из-за сообщений о бомбе

В Петропавловске-Камчатском спасатели эвакуировали учащихся школ, а также Кооперативного техникума. Причиной стало поступившее сообщение о заложенной взрывчатке.

Как передаёт "Камчатка-информ", сотрудники образовательных учреждений действовали по инструкции. Учебный процесс будет восстановлен, когда проверка завершится. По данным издания, в Камчатском крае работает 121 школа, а в Петропавловске-Камчатском — 35 муниципальных школ.

Появилось видео эвакуации людей из ТЦ в Новосибирске из-за короткого замыкания

Появилось видео эвакуации людей из ТЦ в Новосибирске из-за короткого замыкания

Ранее Лайф сообщал об эвакуации общежития МГТУ имени Баумана в столице после сообщения о минировании. Студентов на некоторое время отправили в учебный корпус университета.

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ГУ МЧС по Камчатскому краю

Анатолий Симоненко
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