В Москве эвакуировали общежития МГТУ им. Баумана из-за сообщения о минировании

В Москве эвакуировали общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё началось после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий. Студентов временно отправили в учебный корпус университета, на месте находятся сотрудники Росгвардии и ОМОН.

Эвакуированные студенты из общежития МГТУ имени Баумана. Видео © t.me / SHOT