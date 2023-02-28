В Москве эвакуировали общежития МГТУ им. Баумана из-за сообщения о минировании
В Москве эвакуировали общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё началось после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий. Студентов временно отправили в учебный корпус университета, на месте находятся сотрудники Росгвардии и ОМОН.
Эвакуированные студенты из общежития МГТУ имени Баумана. Видео © t.me / SHOT
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве эвакуировали людей из концертного зала "Измайлово" из-за угрозы взрыва. Проверка показала, что информация оказалась ложной.
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Кадр видео t.me / SHOT