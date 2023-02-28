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27 февраля, 23:05

В Москве эвакуировали общежития МГТУ им. Баумана из-за сообщения о минировании

В Москве эвакуировали общежития МГТУ имени Баумана в Госпитальном переулке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё началось после анонимного сообщения о минировании в одном из зданий. Студентов временно отправили в учебный корпус университета, на месте находятся сотрудники Росгвардии и ОМОН.

Эвакуированные студенты из общежития МГТУ имени Баумана. Видео © t.me / SHOT

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве эвакуировали людей из концертного зала "Измайлово" из-за угрозы взрыва. Проверка показала, что информация оказалась ложной.

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Кадр видео t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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