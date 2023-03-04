Появилось видео эвакуации людей из ТЦ в Новосибирске из-за короткого замыкания

В Новосибирске из торгового центра "Мега" пришлось эвакуировать около тысячи человек, сообщил представитель регионального ГУМЧС Павел Винаков. Причиной послужило короткое замыкание, обошлось без пожара.

"В 20:45 (16:45 мск) пожарно-спасательные подразделения среагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей — порядка одной тысячи человек", — сказал он.

В ходе разведки спасатели установили, что замыкание произошло в электрощите в подсобном помещении одного из магазинов на первом этаже. Администрация торгового центра приняла решение продолжить работу комплекса в штатном режиме.