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4 марта, 15:43

Появилось видео эвакуации людей из ТЦ в Новосибирске из-за короткого замыкания

Из ТЦ "Мега" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек

В Новосибирске из торгового центра "Мега" пришлось эвакуировать около тысячи человек, сообщил представитель регионального ГУМЧС Павел Винаков. Причиной послужило короткое замыкание, обошлось без пожара.

"В 20:45 (16:45 мск) пожарно-спасательные подразделения среагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей — порядка одной тысячи человек", сказал он.

В ходе разведки спасатели установили, что замыкание произошло в электрощите в подсобном помещении одного из магазинов на первом этаже. Администрация торгового центра приняла решение продолжить работу комплекса в штатном режиме.

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Vk / Инцидент Новосибирск

Матвей Константинов
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