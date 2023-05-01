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1 мая, 11:31

СМИ узнали о дополнительных бомбах, обнаруженных в Ленобласти у ЛЭП

78.ru: На месте подрыва ЛЭП в Ленобласти обнаружили ещё три взрывных устройства

<p>Подрыв опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/drozdenko_au_lo/2324" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drozdenko_au_lo</a></p>

Подрыв опоры ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo

На месте подрыва линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти после проверки было обнаружено ещё три взрывных устройства. Об этом сообщает "78.ru", ссылаясь на источник.

В районе места ЧП продолжают работать следователи ФСБ РФ вместе с экспертами, они проводят детальный осмотр места происшествия.

Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти признали диверсией

Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти признали диверсией

Ранее стало известно, что в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем.

Иван Косицын
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