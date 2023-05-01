Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти признали диверсией
Глава Ленобласти Дрозденко: После подрыва ЛЭП возбуждено дело о диверсии
Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo
По факту подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.
На месте происшествия работают следователи ФСБ РФ вместе с экспертами, они проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона устанавливают личности злоумышленников, причастных к подрыву опоры ЛЭП.
Ранее Дрозденко сообщил, что в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено.