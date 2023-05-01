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1 мая, 09:47

Подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти признали диверсией

Глава Ленобласти Дрозденко: После подрыва ЛЭП возбуждено дело о диверсии

<p>Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/drozdenko_au_lo/2324" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drozdenko_au_lo</a></p>

Неизвестные подорвали опору ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти. Обложка © t.me / drozdenko_au_lo

По факту подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств. Об этом в телеграм-канале написал губернатор региона Александр Дрозденко.

На месте происшествия работают следователи ФСБ РФ вместе с экспертами, они проводят детальный осмотр места происшествия. Оперативные службы ФСБ и МВД при координации прокуратуры региона устанавливают личности злоумышленников, причастных к подрыву опоры ЛЭП.

Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти

Взрывотехники ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП в Ленобласти

Ранее Дрозденко сообщил, что в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено.

Иван Косицын
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