Очевидцы рассказали о дрожавших домах и сиянии при взрыве на ЛЭП в Ленобласти

Очевидцы взрыва на ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти рассказали о первых минутах после случившегося. По словам местной жительницы, ночью она заметила в небе мощную синюю вспышку, а затем почувствовала сильную вибрацию, сообщает SHOT.

Очевидцы описали первые минуты после взрыва на ЛЭП в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

"Синее такое сияние со стороны деревни Ковшово, земля аж тряслась под ногами. Вибрация пошла по земле. Что это такое, мы даже понять не могли. Подумали, что газовый баллон где-то у кого сгорел, взорвался", — поделилась Галина.