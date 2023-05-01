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1 мая, 18:11

Очевидцы рассказали о дрожавших домах и сиянии при взрыве на ЛЭП в Ленобласти

Очевидцы взрыва на ЛЭП в Гатчинском районе Ленобласти рассказали о первых минутах после случившегося. По словам местной жительницы, ночью она заметила в небе мощную синюю вспышку, а затем почувствовала сильную вибрацию, сообщает SHOT.

Очевидцы описали первые минуты после взрыва на ЛЭП в Ленобласти. Видео © Telegram / SHOT

"Синее такое сияние со стороны деревни Ковшово, земля аж тряслась под ногами. Вибрация пошла по земле. Что это такое, мы даже понять не могли. Подумали, что газовый баллон где-то у кого сгорел, взорвался", — поделилась Галина.

Ещё одна местная жительница добавила, что также ощущала такой силы толчок, что "даже дом трясся".

Устроившие подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти могли скрыться на чёрном "шевроле"

Устроившие подрыв опоры ЛЭП в Ленобласти могли скрыться на чёрном "шевроле"

Как уже сообщал Лайф, в ночь на понедельник, 1 мая, неизвестные подорвали опору ЛЭП на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленобласти. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Электроснабжение населённых пунктов и гражданской инфраструктуры не было нарушено. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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