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7 мая, 06:45

Масса взрывчатки, которую заложили под ЛЭП в Саратове, составила почти два килограмма

Диверсанты хотели подорвать ЛЭП в Саратове с помощью электродетонатора

Диверсанты, которые заложили под линией электропередачи в Саратове СВУ, хотели привести в действие устройство с помощью электродетонатора. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно результатам экспертизы, масса самодельного взрывчатого вещества составила не менее 1,8 килограмма. В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Передача, хранение взрывных устройств". Злоумышленников продолжают искать.

Шесть СВУ и таймер нашли на опорах ЛЭП в Тверской области

Шесть СВУ и таймер нашли на опорах ЛЭП в Тверской области

Напомним, 5 мая стало известно, что диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратове. Сотрудники экстренных служб уничтожили устройство, и план злоумышленников не осуществился: никто не пострадал, а ЧП не повлияло на работу линий электропередачи.

Обложка ©

Freepik / evening_tao

Светлана Оперук
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