Масса взрывчатки, которую заложили под ЛЭП в Саратове, составила почти два килограмма

Диверсанты, которые заложили под линией электропередачи в Саратове СВУ, хотели привести в действие устройство с помощью электродетонатора. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно результатам экспертизы, масса самодельного взрывчатого вещества составила не менее 1,8 килограмма. В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Передача, хранение взрывных устройств". Злоумышленников продолжают искать.