Масса взрывчатки, которую заложили под ЛЭП в Саратове, составила почти два килограмма
Диверсанты хотели подорвать ЛЭП в Саратове с помощью электродетонатора
Диверсанты, которые заложили под линией электропередачи в Саратове СВУ, хотели привести в действие устройство с помощью электродетонатора. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Согласно результатам экспертизы, масса самодельного взрывчатого вещества составила не менее 1,8 килограмма. В отношении диверсантов возбуждены уголовные дела по трём статьям: "Приготовление к террористическому акту", "Незаконное изготовление взрывных устройств" и "Передача, хранение взрывных устройств". Злоумышленников продолжают искать.
Напомним, 5 мая стало известно, что диверсанты заложили СВУ и хотели взорвать ЛЭП в Саратове. Сотрудники экстренных служб уничтожили устройство, и план злоумышленников не осуществился: никто не пострадал, а ЧП не повлияло на работу линий электропередачи.
Freepik / evening_tao