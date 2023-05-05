Шесть СВУ и таймер нашли на опорах ЛЭП в Тверской области

Шесть самодельных взрывных устройств, подключённых к одному таймеру, нашли на опорах ЛЭП в Тверской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, СВУ были обнаружены в районе деревень Микшино и Залазино, на металлических опорах трёх ЛЭП было закреплено по два пакета с неизвестным веществом и взрывателем, которые были окрашены в серый и коричневый цвет.

Прибывшие на место специалисты обезвредили взрывчатку. Неизвестных, заложивших СВУ, ищут.