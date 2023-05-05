Шесть СВУ и таймер нашли на опорах ЛЭП в Тверской области
Шесть самодельных взрывных устройств, подключённых к одному таймеру, нашли на опорах ЛЭП в Тверской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, СВУ были обнаружены в районе деревень Микшино и Залазино, на металлических опорах трёх ЛЭП было закреплено по два пакета с неизвестным веществом и взрывателем, которые были окрашены в серый и коричневый цвет.
Прибывшие на место специалисты обезвредили взрывчатку. Неизвестных, заложивших СВУ, ищут.
А ранее сегодня стало известно, что неизвестные заложили самодельное взрывное устройство под линией электропередачи в Саратове. Странный предмет, похожий на СВУ, заметил местный житель. Он сразу сообщил об опасной находке в экстренные службы. Приехавшие на место правоохранители увидели две полуторалитровые бутылки с неизвестным веществом, пакет с проводами, микросхемой и батарейкой.