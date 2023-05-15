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15 мая, 06:30

Устроившими диверсию на ж/д в Новосибирске оказались трое подростков

SHOT: В Новосибирске трёх подростков задержали за поджог релейных шкафов

В Новосибирске задержали диверсантов, которые подожгли релейные шкафы в апреле. Ими оказались трое подростков, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 23-го числа прошлого месяца трое 17-летних друзей, вооружившись гвоздодёром, канистрой с легковоспламеняющейся жидкостью и гаечным ключом, вскрыли и подожгли релейные шкафы на перегоне станций Сеятель – Бердск в Советском районе, после чего скрылись. Спустя почти месяц их вычислили. Один из задержанных подростков признался, что такую "подработку" ему предложили в соцсетях. Парень позвал друзей и пообещал им разделить на всех гонорар в 10 тысяч рублей. Приятели сняли диверсию на видео и отправили заказчикам, после чего получили деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Под Саратовом задержаны двое безработных диверсантов

Под Саратовом задержаны двое безработных диверсантов

Ранее в Петербурге студента с поличным поймали при попытке поджога на ж/д. Неизвестный пообещал 18-летнему парню 15 тысяч рублей за диверсию. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Никита Никонов
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