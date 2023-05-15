Устроившими диверсию на ж/д в Новосибирске оказались трое подростков

По данным телеграм-канала, 23-го числа прошлого месяца трое 17-летних друзей, вооружившись гвоздодёром, канистрой с легковоспламеняющейся жидкостью и гаечным ключом, вскрыли и подожгли релейные шкафы на перегоне станций Сеятель – Бердск в Советском районе, после чего скрылись. Спустя почти месяц их вычислили. Один из задержанных подростков признался, что такую "подработку" ему предложили в соцсетях. Парень позвал друзей и пообещал им разделить на всех гонорар в 10 тысяч рублей. Приятели сняли диверсию на видео и отправили заказчикам, после чего получили деньги.