Устроившими диверсию на ж/д в Новосибирске оказались трое подростков
SHOT: В Новосибирске трёх подростков задержали за поджог релейных шкафов
В Новосибирске задержали диверсантов, которые подожгли релейные шкафы в апреле. Ими оказались трое подростков, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 23-го числа прошлого месяца трое 17-летних друзей, вооружившись гвоздодёром, канистрой с легковоспламеняющейся жидкостью и гаечным ключом, вскрыли и подожгли релейные шкафы на перегоне станций Сеятель – Бердск в Советском районе, после чего скрылись. Спустя почти месяц их вычислили. Один из задержанных подростков признался, что такую "подработку" ему предложили в соцсетях. Парень позвал друзей и пообещал им разделить на всех гонорар в 10 тысяч рублей. Приятели сняли диверсию на видео и отправили заказчикам, после чего получили деньги.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Ранее в Петербурге студента с поличным поймали при попытке поджога на ж/д. Неизвестный пообещал 18-летнему парню 15 тысяч рублей за диверсию. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров