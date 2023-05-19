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19 мая, 05:47

Стала известна мощность взрыва на железной дороге в Крыму

SHOT: Мощность взрыва на ж/д в Крыму составила 25-40 кг в тротиловом эквиваленте

Мощность взрыва, из-за которого 18 мая сошли вагоны с железнодорожных путей в Симферопольском районе Крыма, составила около 25-40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Ответственных за взрыв диверсантов продолжают искать силовики.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Напомним, накануне в Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железнодорожных путях. Появилось видео с места ЧП. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет. После происшествия с рельсов сошло 11 вагонов. Вечером того же дня движение на повреждённом участке ж/д было восстановлено.

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Telegram / "ЧП / Крым"

Светлана Оперук
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