Стала известна мощность взрыва на железной дороге в Крыму

Мощность взрыва, из-за которого 18 мая сошли вагоны с железнодорожных путей в Симферопольском районе Крыма, составила около 25-40 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.