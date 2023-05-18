Движение на повреждённом участке железной дороги в Крыму восстановлено

Возобновлено движение поездов на повреждённом перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь, где ранее произошёл сход грузовых вагонов с рельсов. Об этом сообщили в телеграм-канале "КЖД — Крымская железная дорога".