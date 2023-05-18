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18 мая, 19:28

Движение на повреждённом участке железной дороги в Крыму восстановлено

КЖД: Движение на повреждённом участке железной дороги в Крыму восстановлено

Возобновлено движение поездов на повреждённом перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь, где ранее произошёл сход грузовых вагонов с рельсов. Об этом сообщили в телеграм-канале "КЖД — Крымская железная дорога".

Движение на повреждённом участке железной дороги в Крыму восстановлено. Видео © t.me / "КЖД — Крымская железная дорога"

"В 21:28 мск движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному графику движения", — сказано в сообщении.

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Появилось видео с места ЧП на ж/д в Крыму, где сошли с путей вагоны с зерном

Ранее Лайф писал о том, что 18 мая в Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железнодорожных путях. Глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что пострадавших в результате ЧП нет. После происшествия с рельсов сошло 11 вагонов.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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