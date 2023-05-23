Полиция поймала диверсанта, устроившего поджог на железнодорожных путях в Москве

Полиция задержала диверсанта, который поджёг оборудование железнодорожной станции Электрозаводская в Москве накануне Дня Победы. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По предварительной информации, 22-летнему мужчине пришло сообщение в соцсетях, где неизвестный пообещал ему 15 тысяч рублей за поджог. В назначенный день, 8 мая, задержанный сжёг два релейных шкафа на участке Электрозаводская – Сортировочная. На месте он оставил пустые пластиковые бутылки, где было горючее, а также перчатки. ЧП не повлияло на график движения поездов.

Возбуждено дело по статье "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения". Подозреваемый уже был судим за кражу, свой поступок он объяснил желанием заработать.