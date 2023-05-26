На железной дороге в Петербурге неизвестные устроили диверсию

Произошло это накануне примерно в три часа дня на станции Дачное, на перегоне Боровая – Лигово. Дежурный обнаружил следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов и следы гари на оборудовании. Также были найдены зажигалка, жидкость для розжига и подпалённая упаковка от зубной пасты. Отпечатки пальцев диверсантов уже сняты, сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранители разыскивают виновных.