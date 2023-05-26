На железной дороге в Петербурге неизвестные устроили диверсию
Диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Произошло это накануне примерно в три часа дня на станции Дачное, на перегоне Боровая – Лигово. Дежурный обнаружил следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов и следы гари на оборудовании. Также были найдены зажигалка, жидкость для розжига и подпалённая упаковка от зубной пасты. Отпечатки пальцев диверсантов уже сняты, сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранители разыскивают виновных.
Ранее Лайф писал, что диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Их было трое, причём они даже не скрывали своих лиц капюшонами и балаклавами.
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