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26 мая, 07:10

На железной дороге в Петербурге неизвестные устроили диверсию

Диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Произошло это накануне примерно в три часа дня на станции Дачное, на перегоне Боровая – Лигово. Дежурный обнаружил следы взлома вентиляционных отверстий релейных шкафов и следы гари на оборудовании. Также были найдены зажигалка, жидкость для розжига и подпалённая упаковка от зубной пасты. Отпечатки пальцев диверсантов уже сняты, сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Правоохранители разыскивают виновных.

Неизвестные устроили диверсию на ж/д под Красноярском

Неизвестные устроили диверсию на ж/д под Красноярском

Ранее Лайф писал, что диверсанты сожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Их было трое, причём они даже не скрывали своих лиц капюшонами и балаклавами.

Обложка ©

Pexels

Светлана Оперук
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