Против жителя Абакана возбудили дело за пиар украинских террористов

Против жителя Абакана завели уголовное дело по причине финансирования им терроризма, а именно — сбора средств для украинского легиона "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, 27-летний подозреваемый, находясь в Польше, в июне объявил в соцсетях денежный сбор на нужды подразделения ВСУ, всё это он выдал за благотворительную акцию. Кроме того, мужчина активно призывал россиян вступать в ряды легиона и всячески рекламировал его деятельность.

В отношении абаканца возбуждено уголовное дело по статьям "Вербовка" и "Содействие террористической деятельности". Сейчас он скрывается в Варшаве. До отъезда из России его уже задерживали после одиночного пикета.

Ранее сообщалось, что 31-летнего автомеханика из Москвы Романа Г. задержали за поддержку украинского легиона "Свобода России". На номерах его BMW российский триколор был перекрашен в сине-белый флаг террористической организации: на обоих номерах спереди и сзади авто была закрашена красная полоса.