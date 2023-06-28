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28 июня, 08:34

Против жителя Абакана возбудили дело за пиар украинских террористов

SHOT: Против жителя Абакана завели уголовное дело за финансирование терроризма

<p>Россиянин, обвиняемый в сборе денег на нужды ВСУ. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/53466" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Россиянин, обвиняемый в сборе денег на нужды ВСУ. Фото © SHOT

Против жителя Абакана завели уголовное дело по причине финансирования им терроризма, а именно — сбора средств для украинского легиона "Свобода России"*. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, 27-летний подозреваемый, находясь в Польше, в июне объявил в соцсетях денежный сбор на нужды подразделения ВСУ, всё это он выдал за благотворительную акцию. Кроме того, мужчина активно призывал россиян вступать в ряды легиона и всячески рекламировал его деятельность.

В отношении абаканца возбуждено уголовное дело по статьям "Вербовка" и "Содействие террористической деятельности". Сейчас он скрывается в Варшаве. До отъезда из России его уже задерживали после одиночного пикета.

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Ранее сообщалось, что 31-летнего автомеханика из Москвы Романа Г. задержали за поддержку украинского легиона "Свобода России". На номерах его BMW российский триколор был перекрашен в сине-белый флаг террористической организации: на обоих номерах спереди и сзади авто была закрашена красная полоса.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Татьяна Миссуми
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