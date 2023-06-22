Село в Бурятии сменит флаг из-за схожести с символом легиона "Свобода России"

Сельское поселение Сосново-Озёрское в Бурятии изменит дизайн своего флага из-за его схожести с символом легиона "Свобода России"*, запрещённого в нашей стране за дискредитацию военной политики государства. Об этом сообщается на официальном сайте администрации центра Еравнинского района республики.

"Уважаемые друзья, жители нашего поселения! <...> Решено сменить флаг на новый. На сегодняшний день эскиз флага готов, разрабатывается Положение нового флага", — говорится в сообщении.

Макет нового флага Сосново-Озёрского. Фото © Администрация муниципального образования "Сосново-Озёрское" Еравнинского района Республики Бурятия

В администрации отметили, что утвердят изображение флага на ближайшей сессии Совета депутатов, а пока представили его макет.

Глава поселения Этигел Дондоков назвал это правильным решением для всех жителей. Он отметил, что после изменений они не будут считать себя "живущими в сельском поселении, где флаг ассоциируется с оппозицией России".

"Мы живём в великой стране, у нас прекрасные жители, настоящие патриоты своей Родины. Почти у каждого брат, сын, отец, сосед, друг, знакомый находится в зоне СВО, защищая интересы нашей страны. И было бы нечестно и несправедливо по отношению ко всем оставлять прежний флаг", — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что в России впервые наказали за бело-сине-белый флаг, символизирующий украинский легион "Свобода России". Зеленоградский суд Москвы выписал жительнице штраф за то, что она продемонстрировала изображение на государственном номере авто.