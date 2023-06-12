"Бурдж-Халифа" в Дубае в честь Дня России окрасили в цвета флага РФ
Небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, известный как самое высокое здание в мире, в честь Дня России приобрёл праздничную расцветку — его окрасили в цвета флага РФ. Видео с таким перформансом сразу же стало распространяться в соцсетях.
"Бурдж-Халифа" в Дубае в честь Дня России окрасили в цвета флага РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burjkhalifa
"Сегодня мы присоединяемся к России в праздновании. Сегодня мы чествуем историю, культуру и замечательные достижения русского народа, искренне желая ему радости, единства и процветания", — говорится в заявлении администрации башни в соцсетях.
Пользователи оставили под этой записью восторженные комментарии и поблагодарили ОАЭ за такую акцию.
Лайф напоминает, что огни с цветами национального флага РФ загорелись на всём фасаде 163-этажного здания и 12 июня 2020 года. Отметим, что башню создавали как отдельный город с отелями, торговыми центрами, офисами и жилыми зонами.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burjkhalifa