Небоскрёб "Бурдж-Халифа" в Дубае, известный как самое высокое здание в мире, в честь Дня России приобрёл праздничную расцветку — его окрасили в цвета флага РФ. Видео с таким перформансом сразу же стало распространяться в соцсетях.

"Бурдж-Халифа" в Дубае в честь Дня России окрасили в цвета флага РФ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burjkhalifa

"Сегодня мы присоединяемся к России в праздновании. Сегодня мы чествуем историю, культуру и замечательные достижения русского народа, искренне желая ему радости, единства и процветания", — говорится в заявлении администрации башни в соцсетях.

Пользователи оставили под этой записью восторженные комментарии и поблагодарили ОАЭ за такую акцию.